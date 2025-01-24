احتجاز رجل تسلل إلى منتجع ترامب

نيوز – دولي

احتجزت السلطات رجلا يدعى بيجان أرسيو (32 عاما) بعد أن تسلق الجدار الخارجي لمنتجع مارالاغو الخاص بالرئيس الأمريكي في فلوريدا هذا الأسبوع.

وذكرت قناة "فوكس نيوز" أنه "وفقا لوثيقة قضائية تم اتهام أرسيو بالتسلل بقصد ارتكاب جرم".

وأفادت الشرطة بأن "ضباط الشرطة وصلوا إلى الموقع بعد الساعة 6 مساء الثلاثاء لتقديم المساعدة لرجال الخدمة السرية الذين أوقفوا شخصا داخل المنتجع تسلل إليه من الخدمة الشمالية على طريق ساوث أوشن بوليفارد".

وأكدت الخدمة السرية أن "أرسيو لم يدخل المنطقة المحمية ولم يكن لديه إذن للدخول إلى الموقع"، لافتة الى انه "رغم أن الحادث لم يؤثر على عملياتنا الأمنية، إلا أننا نتعامل مع هذه الأمور بجدية بالغة".

وأرسيو محتجز في سجن بالم بيتش بكفالة مالية قدرها 20 ألف دولار.