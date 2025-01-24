تحذيرات.. عاصفة مرتقبة تؤثر على قطاع الاتصالات

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أفاد أبحاث في أكاديمية العلوم بأن الأرض ستتعرض لعاصفة مغناطيسية اليوم الجمعة.

في تقرير صادر عن الخدمة الصحفية للمعهد: "حدث توهج شمسي مؤخرا، ونجم عن هذا التوهج سحابة من البلازما، ونظرا لأن سرعة السحابة منخفضة نسبيا (حوالي 500 كلم في الثانية) فإن السحابة ستنتقل لتؤثر على الأرض مسببة عاصفة مغناطيسية".

وأضاف "مبدئيا من المتوقع أن تتأثر الأرض بعاصفة مغناطيسية يوم الجمعة في النصف الثاني من النهار".

ولفت الخبراء في المعهد إلى أن العاصفة المغناطيسية التي ستضرب الأرض ستكون من فئة G2 على الأغلب، وأن العواصف المغناطيسية تقسم من حسب شدتها إلى خمس فئات: G1، G2، G3، G4، G5.

وكان الجيوفيزياء التطبيقية في قد أعلن أن توهجا من فئة M3.3 حدث على الشمس يوم الاثنين في الساعة 13:39 بتوقيت موسكو، واستمر لمدة 48 دقيقة.

وينجم عن هذه التوهجات الشمسية عادة عواصف مغناطيسية تؤثر على كوكبنا، وتتسبب بخلل في أنظمة الطاقة وتؤثر على مسارات هجرة الطيور والحيوانات، كما يمكن للعواصف المغناطيسية القوية أن تؤثر على عمل منظومات الاتصالات ومنظومات الملاحة.

يوجد حول الكرة الأرضية غلاف غير مرئي -الغلاف المغناطيسي، الذي يحمي الأرض من الإشعاع الشمسي.

كما تعصف بالأرض الرياح الشمسية- جسيمات متأينة تنطلق باستمرار من الشمس بسرعة 400 كلم في الثانية. وعادة، تكون قوة ضغط الرياح الشمسية وضغط الغلاف المغناطيسي للأرض متساويين.

ولكن عندما تحصل في الشمس توهجات، تزداد سرعة الرياح الشمسية، ويختل توازن الضغط، حيث يبدو أن ضغط الغلاف المغناطيسي على الأرض قد ازداد، ما يؤدي إلى تغير قوة التيارات. ويطلق على هذه التغيرات "عاصفة مغناطيسية"، وأن توهج بعض النجوم الفتية يمكن أن يدمر الغلاف الجوي لكواكبها.

ولكن النشاط الشمسي دون ذلك، ومع ذلك يؤثر في الحالة الصحية لسكانها ويؤدي إلى مشكلات في الاتصالات اللاسلكية وعطل الأجهزة.

ليس هناك رأي موحد بين الخبراء بشأن هذه المسألة. وأظهرت نتائج الدراسات، أنه في فترة العواصف المغناطيسية تزداد الوفيات وحالات احتشاء عضلة القلب والجلطة الدماغية بحدود 20 بالمئة. وهذه مجرد بيانات إحصائية.

لذلك من الصعب تقدير تأثير عاصفة مغناطيسية محددة في صحة الإنسان.







