بعد بيان حزب الله.. هل سينسحب "الجيش الإسرائيلي" من جنوب لبنان؟

وأوضحت القناة 14 أن اجتماع السياسي الأمني أكد أن الجيش لا ينوي الانسحاب الكامل في هذه المرحلة، كما أنه على استعداد للرد على أي خروقات يرتكبها .وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن الجيش يستعد لإطالة أمد بقاء قواته في جنوب وإنه أبلغ قوات اليونيفيل الأممية والولايات المتحدة بذلك.وأضافت الهيئة أن طلبت من تمديد فترة بقاء الجيش الإسرائيلي في جنوب بسبب الحاجة لتدمير البنى التحتية لحزب الله.كذلك نقلت صحيفة جيروزاليم بوست عن مسؤولين إسرائيليين أن القوات الإسرائيلية ستبقى في جنوب لكنه من غير الواضح إلى متى.وذكر المسؤولان أن انتشار الجيش اللبناني لا يتم وفقا للجدول الزمني، وأن العمل الذي يقومون به على الأرض ضئيل، بحسب زعمهم.في المقابل، دعا حزب الله، في بيان أمس الخميس، إلى الالتزام الصارم "الذي لا يقبل أي تنازلات" ببنود وقف إطلاق النار الذي يحدد 26 يناير/كانون الثاني الجاري موعدا لانسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب .وطالب الحزب الدولة اللبنانية بالتعاطي مع أي انتهاك لبنود اتفاق وقف إطلاق النار، والتنفيذ الكامل للاتفاق، بما فيه انسحاب الجيش الإسرائيلي من الجنوب وفق المهلة المحددة.ويوافق يوم الأحد مرور 60 يوما منذ سريان وقف إطلاق النار بين وحزب الله في 27 نوفمبر/تشرين الثاني.وبموجب الاتفاق، يجب على الجيش الإسرائيلي الانسحاب من جنوب لبنان، حتى يصبح الجيش اللبناني هو الجهة الوحيدة المسموح لها بالانتشار وحمل السلاح في الجنوب.وفي السياق، نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مصادر مطلعة أن ترغب في استمرار وقف إطلاق النار في وأن وزراء بالمجلس أبلَغوا خلال الجلسة أن تنسق وقف إطلاق النار بلبنان بشكل كامل مع إدارة الرئيس دونالد ترامب.ويواصل الجيش الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار مع والتي بلغت 630 خرقا منذ بدء سريان الاتفاق.