الحرس الثوري الإيراني يجري مناورات بحرية كبرى بالخليج.. ما رسالتها ؟

وذكرت وكالة "مهر" للأنباء، أن هذه المناورات الكبرى ستُجرى في مياه الخليج ومضيق هرمز والجزر في المنطقة.ووفقا للوكالة، سيشارك في التدريبات جميع الوحدات الجوية والصاروخية والقواعد الخاصة بالقطع البحرية التابعة للقوات البحرية للحرس الثوري الإيراني.واعتبرت ان التواجد النشط والواسع النطاق لفرق البحرية التابعة لحرس الثورة من أجل نشر أمن السواحل والمياه الإقليمية من بين السمات الأخرى لمناورات “الشهيد شافعي”، مبينا: “ان الهجوم البرمائي على القواعد والمنشآت البحرية للعدو والتنسيق والتآزر مع شبكة الدفاع الجوي والقوات الجوية لجيش الجمهورية الإسلامية كان من بين البرامج المخطط لها في هذه المناورات والتي نفذت بجودة عالية ودقة مثالية".