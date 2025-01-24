حصيلة جديدة لقتلى عمليات إسرائيل بالضفة الغربية

وأضاف ان: "مكتبنا تأكد من مقتل 12 فلسطينيا على الأقل وإصابة 40 على أيدي قوات الأمن الإسرائيلية منذ الثلاثاء، تردد أن معظمهم لم يكونوا مسلحين".وتابع: "قلقون أيضا بسبب التصريحات المتكررة من بعض المسؤولين بشأن خطط توسيع المستوطنات.وانتهاك جديد للقانون الدولي. نقول مجددا إن نقل مواطنيها إلى أراض تحتلها يعد جريمة حرب".