بوتين عن حرب أوكرانيا: لو لم يُسرق الفوز من ترامب في 2020 لما حدثت

وأكد بوتين على اتفاقه مع ترامب أنه "كان من الممكن تفادي حرب أوكرانيا لو لم يحرم ترامب من فوزه في الانتخابات السابقة عام 2020، واصفاً علاقته بالرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنها علاقة قائمة على الثقة والبراغماتية".وقال بوتين في نهاية زيارته لجامعة موسكو الحكومية: "رأينا تصريحات الرئيس الحالي (رئيس الولايات المتحدة) بشأن الاستعداد للعمل المشترك.. نحن دائما منفتحون على هذا الأمر".وأشار الرئيس لمراسل تلفزيوني محلي إلى أن مسألة التفاوض مع أوكرانيا معقدة بسبب توقيع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مرسوما يمنعه من إجراء محادثات مع بوتين.وقال الكرملين في وقت سابق، اليوم الجمعة، إن الرئيس فلاديمير بوتين "مستعد" للتحادث مع نظيره الأميركي دونالد ترامب وينتظر "إشارات" من .وأوضح الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف لصحافيين "بوتين مستعد. وننتظر إشارات" من . ورفض ما قاله ترامب إن النزاع في أوكرانيا يمكن إنهاؤه من خلال خفض أسعار النفط الروسي، مؤكدا "هذا النزاع ليس رهنا بأسعار النفط".كما دعا الكرملين إلى البدء بمفاوضات لنزع السلاح النووي "في أسرع وقت"، بعد أيام على تولي دونالد ترامب الرئاسة الأميركية.