طيران الإمارات تعلن تعليق رحلاته إلى الرياض والاتحاد يلغي رحلاته

وقالت الشركة في بيان تابعته ، انه "تقرر تعليق الرحلات إلى حتى يوم الإثنين المقبل".فيما أعلنت شركة الاتحاد للطيران عن إلغاء عدد من رحلاتها بين وكل من الرياض والدمام وجدة، مشيرة إلى أن "الوضع لا يزال متغيراً، مع احتمال حدوث تعديلات إضافية على جدول الرحلات".وأوضحت الشركة أن "جميع الرحلات بين أبوظبي والرياض أُلغيت حتى يوم الاثنين 19 تشرين الاول 2026".وفيما يتعلق بالرحلات بين أبوظبي والدمام، ألغت الشركة الرحلات EY575 وEY576 وEY573 و EY574 المقررة يوم الاثنين 12 تشرين الاول، كما ألغت جميع الرحلات يومي الثلاثاء والأربعاء 13 و14 تشرين الاول.أما على خط أبوظبي - جدة، فقد شملت الإلغاءات الرحلات EY601 EY6029 و EY603 و EY604 خلال الفترة من الاثنين 12 تشرين الاول وحتى الأربعاء 14 تشرين الاول، فيما اقتصرت الإلغاءات المعلنة ليوم الخميس 15 تشرين الاول على الرحلتين EY603 وEY604.