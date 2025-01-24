هزة ارضية بمحافظة فارس جنوبي ايران

وقالت الهيئة في بيان، ان "هزّ ة ارضية بلغت قوتها 4.9 درجات على مقياس ريختر ضربت منطقة دهرم في محافظة جنوب إيران".ويوم امس، تم تسجيل هزة ارضية في محافظة .