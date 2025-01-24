الأمم المتحدة: نؤيد أي مفاوضات محتملة بين بوتين وترامب

وتؤيد أي مفاوضات محتملة بين الرئيسين فلاديمير بوتين والأمريكي ترامب، وتأمل أن تواصل وموسكو البحث عن فرص للحوار.وأوضح المتحدث باسم العام للأمم المتحدة فرحان حق، في تعليقه على تصريحات رئيسي حول استعدادهما للحوار، قائلا: "نحن ندعم أي مفاوضات بين زعيمي والولايات المتحدة، ونأمل أن يواصلا الدفع من أجل الحوار".وأشار المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إلى أن الرئيس فلاديمير بوتين أبدى استعداده للتحدث مع نظيره الأمريكي ترامب، فيما قال الرئيس الأمريكي إنه تلقى إشارات بشأن ذلك، ومستعد للقاء معه شخصيا وإبرام صفقة وتأمين اتفاق بين موسكو وكييف.هذا وأكد وزير الخارجية سيرغي لافروف أن تعافي العلاقات بين والولايات المتحدة مرهون بمدى مراعاة لمصالح موسكو.