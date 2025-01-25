وسط الثلوج.. طائرة ركاب تخرج عن المدرج في شرق روسيا (فيديو)

وبحسب موقع "روسيا اليوم"، قالت الوكالة الفيدرالية للنقل الجوي "روسافياتسيا" إن الطائرة كان على متنها 20 راكبا و4 أفراد من الطاقم، وإنه لم يصب أحد منهم بأذى.ونقلت وكالة "تاس" عن مصدر في أن الطائرة التي كانت بصدد تنفيذ رحلة من مطار بلدة نيلكان، تحركت في وبدأت بالتسارع لكنها فشلت في الإقلاع فاضطر الطاقم إلى الفرملة بشكل طارئ، مما أدى إلى خروج الطائرة عن لمسافة 30 مترا.وأوضح المصدر أن الحادث لم يتسبب في أي حريق، وأنه يجري حاليا تقييم الأضرار التي لحقت بالطائرة، وأشار إلى أن التحقيقات جارية لتحديد أسباب الحادث، وبين التفسيرات المحتملة وجود عطل فني.