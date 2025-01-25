إسرائيل تشدد: عودة سكان شمال غزة مقابل "اربيل"

نيوز – دولي

قررت إسرائيل، اليوم السبت، منع عودة النازحين الفلسطينيين إلى شمال قطاع غزة بناء على اتفاق التهدئة ووقف إطلاق النار مع حماس، لحين إطلاق الحركة سراح الرهينة يهود.

وقال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه "لن يتم السماح بعودة النازحين إلى شمال قطاع غزة حتى يتم إطلاق سراح الرهينة يهود".

وكان من المقرر أن تبدأ عودة النازحين من جنوب ووسط قطاع غزة، بدءًا من يوم غد الأحد، إلى مدينة غزة ومناطق شمال القطاع.

وسلمت حركة حماس، اليوم السبت، أربع مجندات إسرائيليات إلى عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ضمن الدفعة الثانية من الرهائن التي سيتم الإفراج عنها والتي ستشمل 33 رهينة.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له، في وقت سابق السبت، إن "حماس لم تلتزم بكل تعهداتها بخصوص التزامها بإعادة المدنيات الإسرائيليات أولًا".

وأضاف "سنصر على إعادة المواطنة المدنية يهود إلى جانب عودة سريعة لشيري وأطفال عائلة بيباس الذين نخشى كثيرًا على مصيرهم، ونحن مصرون على الالتزام بالتعهدات وفق الاتفاق وعودة المدنيات أولًا".

وتطالب إسرائيل بإطلاق سراح الرهائن المدنيين أولًا، وطلبت الإفراج عن الرهينة يهود، خلال الدفعة الثانية من صفقة التبادل، ولكن حركة حماس لم تسلمها.

ويُعتقد أن الرهينة يهود، محتجزة لدى جماعة متشددة تسمى "لواء التوحيد"، وهي من بين مجموعة رهائن بحوزة فصائل مسلحة أخرى في غزة، غير حركة حماس.