أسرى فلسطينيون يصلون مصر ورام الله بعد الإفراج عنهم

وذكرت المصرية، أن أفرجت عن 70 أسيرا فلسطينيا، وقد وصلوا إلى مصر، في إطار اتفاق وقف إطلاق النار في .وأوضحت القناة أن المفرح عنهم قد وصلوا إلى الجانب من معبر رفح الحدودي مع قطاع .كما قالت مصادر محلية إن حافلات تقل أسرى فلسطينيين مفرج عنهم وصلت إلى محيط رام الله.وكانت وكالة كشفت في وقت سابق أن حافلات تقل الأسرى الفلسطينيين المُفرج عنهم غادرت سجنَي "عوفر" بالضفة و"كتزيوت" في النقب.ومن المقرر أن يتم الإفراج عن 200 معتقل فلسطيني في السجون الإسرائيلية مقابل أربع جنديات إسرائيليات أفرجت عنهم حماس في وقت سابق السبت.وأبرز "نادي الأسير الفلسطيني" أن "إسرائيل ستفرج اليوم عن محمد طوس أقدم معتقل فلسطيني في سجونها ضمن صفقة التبادل مع حماس".