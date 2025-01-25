حماس تتحدث عن "رسائل استراتيجية" خلال تسليم الأسيرات الإسرائيليات

وأضاف القانوع: "هذه المشاهد تبعث برسائل عميقة ذات دلالات استراتيجية لحكومة الاحتلال الفاشية وجيشها المجرم وداعميهم في عدوانهم ضد شعبنا، عليهم أن يلتقطوها، ليقفوا عند حقيقة شعبنا العظيم ومقاومتنا الباسلة".وشدد على أن "احتشاد جماهير شعبنا لمواكبة عملية التسليم بقيادة المقاومة هو تجسيد للتلاحم معها، وتأكيد للالتفاف حولها، واحتضانها على امتداد 471 يوما من الحرب".وأشار الناطق باسم حماس قائلا: "ننتظر انسحاب الاحتلال وفق بنود الاتفاق، وبدء عودة النازحين إلى أراضيهم وبيوتهم".وأضاف: "نقف مع شعبنا العظيم في هذه اللحظات التاريخية، وندعو إلى حشد كل الإمكانيات، عربيا وإسلاميا ودوليا، لإغاثة أهلنا وتضميد جراحهم والانتصار لحقوقهم".وسلمت الفصائل الفلسطينية قبل ظهر اليوم السبت، 4 أسيرات مجندات إسرائيليات إلى طواقم الصليب الأحمر، في إطار "الدفعة الثانية"، من عملية تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل.وفي المقابل، أطلقت سراح 200 أسير فلسطيني من سجونها وجرى نقلهم إلى الضفة الغربية وقطاع غزة، ومنهم من سيواجه التهجير القسري من فلسطين إلى مصر أولاً حيث يتم تحديد الوجهة اللاحقة.