ترامب يعلن تغيير اسم خليج المكسيك

أعلن الرئيس الأمريكي ترامب، عن تغيير اسم خليج .

وقال في حديث له، " غيرنا اسم خليج إلى خليج أمريكا"، مضيفا "قد ندرس الانضمام إلى منظمة العالمية مرة أخرى".

وكانت الأمريكية قالت، أمس الجمعة، إنها غيرت رسميا اسم خليج إلى خليج أميركا، وقمة دينالي في ولاية ألاسكا إلى جبل ماكينلي.



وأمر بتغيير الاسمين في إطار سلسلة من الإجراءات التنفيذية بعد ساعات من توليه منصبه يوم الاثنين، وذلك في إطار تنفيذه لوعود انتخابية.