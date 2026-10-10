صفقة ديزل بين ترامب وبوتين تفجّر خلافاً وتنهي اجتماعاً أميركياً أوكرانياً مبكراً

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أن الوفد الأوكراني فوجئ بالإعلان، فيما أفادت تقارير بأن المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر حذّرا من احتمال وقف تبادل المعلومات الاستخباراتية، ما لم توقف هجماتها على مصافي النفط الروسية.وبحسب التقارير، تتضمن الصفقة توريد كميات كبيرة من الروسي إلى الأسواق الأميركية والعالمية، بالتزامن مع إعفاء مؤقت من العقوبات الأميركية على الصادرات المعنية.في المقابل، وصف الرئيس الأوكراني القرار بأنه «غير عادل وغير نزيه»، مؤكداً أن الجانب الأميركي لم يطرح صفقة الديزل خلال محادثات ، ومشيراً إلى أنه كان سيدعم تخفيف العقوبات ضمن اتفاق لوقف الهجمات على منشآت الطاقة خلال .وتأتي التطورات في وقت تتواصل فيه المساعي الدبلوماسية لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، وسط خلافات بشأن العقوبات والطاقة والهجمات على البنية التحتية.