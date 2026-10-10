السعودية.. مطار الملك خالد يدعو المسافرين للتحقق من رحلاتهم قبل التوجه إليه



دعا في العاصمة ، المسافرين إلى التواصل مع شركات الطيران والتحقق من حالة رحلاتهم ومواعيد الإقلاع قبل التوجه إلى المطار، في ظل التطورات الأمنية الأخيرة.

ويأتي التنويه وسط تقارير عن هجمات صاروخية واضطرابات في حركة الملاحة الجوية، تسببت في إلغاء وتعليق عدد من الرحلات واتخاذ شركات طيران إجراءات احترازية.



وأكد المطار أهمية متابعة التحديثات الصادرة عن شركات الطيران، لتجنب التأخير أو أي تغييرات محتملة في جداول الرحلات.