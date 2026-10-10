سوريا تضع أصول رجال أعمال مرتبطين بالأسد بقيمة 50 مليار دولار في صندوق سيادي

وذكرت صحيفة "فايننشال تايمز"، أن "الصندوق، الذي أُنشئ في عهد الشرع، يسيطر على أصول في قطاعات العقارات والصناعة والمصارف والاتصالات، فيما توظف الشركات التابعة له أكثر من 40 ألف شخص".وأضافت الصحيفة أن "الصندوق يسعى إلى استقطاب مستثمرين خليجيين ودوليين، مشيرة إلى حصول شركة زين على رخصة لتشغيل شبكة اتصالات في لمدة 20 عاماً، مقابل 747 مليون دولار، مع امتلاك الصندوق حصة تبلغ 25% في الشركة المشغلة الجديدة".كما تشمل "أنشطة الصندوق اتفاقات مع شركات تركية وسعودية، إلى جانب مشاريع في المدفوعات الإلكترونية وصناعة السيارات".