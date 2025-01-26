ترامب يجري اتصالات لنقل سكان غزة الى الدول العربية

وقال "تحدثت إلى عبدالله ملك الأردن اليوم بشأن نقل الناس من المدمرة إلى المجاورة. حيث سيتضمن ذلك بناء مساكن في موقع مختلف ليتمكنوا من العيش في للتغيير".وأضاف قائلا: "سأتحدث مع الجنرال السيسي غدا (الأحد) في وقت ما. أود أن تأخذ الناس، وأود أن تأخذ الأردن الناس، أنت تتحدث عن مليون ونصف المليون شخص، ونحن فقط نقوم بتنظيف هذا الشيء بالكامل، إنه موقع مهدم حرفيا، تم هدم كل شيء تقريبا والناس يموتون هناك، لذلك أفضل أن أشارك مع بعض العربية وبناء مساكن في موقع مختلف حيث يمكنهم ربما العيش في للتغيير. قد يكون مؤقتًا أو قد يكون طويل الأمد".