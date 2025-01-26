شهيد و17 جريحا بنيران "إسرائيلية" جنوب لبنان.. ماذا يجري؟

وأفاد "الجيش الإسرائيلي" -في بيان- بأنه يحظر عودة السكان إلى منازلهم في عشرات على الشريط الحدودي مع إسرائيل، قائلا إن من يقترب منها "يعرض نفسه للخطر".بدورها، أفادت قناة بإصابة 10 لبنانيين في بلدات برج الملوك وكفركلا وحولا ووادي السلوقي في إطلاق نار "إسرائيلي"، بعدما حظر ا"لجيش الإسرائيلي" العودة إليها، وحاول السكان العودة إلى قراهم. وأضافت أن القوات الإسرائيلية اعتقلت لبنانيين اثنين في بلدة حولا جنوبي .لكن وزارة اكدت، استشهاد شخص وإصابة 17 آخرين في حولا وكفركلا جراء اعتداءات اسرائيلية على مواطنين في جنوب .وبثت منصات محلية لبنانية مقاطع فيديو لمحاولات النازحين اللبنانيين العودة إلى بلدة ميس الجبل جنوبي بعد انتهاء مهلة بقاء قوات الاحتلال في جنوب البلاد.ويظهر مقطع فيديو محاولات جنود من الجيش اللبناني ثني النازحين عن هذه الخطوة لـ"عدم تعريض حياتهم للخطر".وكان "الجيش الإسرائيلي" أكد -أمس السبت- أنه لا يزال منتشرا في مواقع مختلفة في جنوب لبنان، في حين أعلن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن عملية الانسحاب من جنوب ستستمر لأكثر من 60 يوما وفق ما ينص عليه اتفاق وقف إطلاق النار، بذريعة عدم التطبيق الكامل لبنوده من الجانب اللبناني.وقال مكتب نتنياهو إن "اتفاق وقف إطلاق النار في ينص على تنفيذ الانسحاب التدريجي للقوات "الإسرائيلية"، لكنه صيغ مع فهم أن العملية قد تستغرق وقتا أطول".من جانبه، اتهم الجيش اللبناني "إسرائيل" بالمماطلة في سحب قواتها من جنوب كما نصت بنود اتفاق وقف إطلاق النار.وأضاف أن التأخير "الإسرائيلي" بالانسحاب يعقّد مهمة انتشاره في جنوب وفق بنود الاتفاق، مشيرا إلى أنه يحافظ على جهوزيته لاستكمال انتشاره فور انسحاب "الجيش الإسرائيلي".وكان حزب الله قال الخميس الماضي إن أي تأخير في انسحاب "إسرائيل" من يعد خرقا غير مقبول للاتفاق، مطالبا الدولة بالضغط من أجل الحصول على ضمانات للانسحاب.