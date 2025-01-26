الجيش اللبناني يعلن استشهاد جندي وإصابة آخر بنيران "إسرائيلية" جنوب لبنان

وقال الجيش اللبناني في بيان، "استشهاد جندي وإصابة آخر في إطلاق نار من الإسرائيلي في مروحين وميس جنوبي لبنان".وذكرت مصادر طبية، إن حصيلة ضحايا الاستهداف الإسرائيلي للبنانيين العائدين إلى قراهم جنوب ارتفعت إلى 6 قتلى وأكثر من 50 مصابا.في غضون ذلك، دعا الرئيس اللبناني جوزيف اليوم، مع انتهاء مهلة الـ60 يوما المنصوص عليها في اتفاق وقف النار مع إسرائيل، دعا الجنوبيين إلى ضبط النفس.وأطلق الجيش الإسرائيلي رشقات من أسلحة رشاشة وقذائف على محيط تحرك المدنيين الذين عبروا سيرا على الأقدام إلى بلدتي حولا وميس وغيرها من جنوب .هذا وبث "الجيش الإسرائيلي" عبر الراديو تحذيرات إلى سكان جنوب يحظر عليهم العودة إلى قراهم وبلداتهم.كما عمد الجيش الاسـرائيلي إلى رفع سواتر ترابية على طريق وادي الحجير ووادي السلوقي في محاولة لمنع المواطنين من العبور باتجاه والبلدات على الحدود جنوب .وكانت اليوم الأحد، انتهت مهلة الـ60 يوما المحددة في اتفاق وقف النار بين "إسرائيل" ولبنان، من دون أن تسحب القوات الإسرائيلية جنودها من قرى جنوب لبنان، وفق ما نص عليه الاتفاق.