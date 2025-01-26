احباط مخطط إرهابي كبير في دولة عربية

نيوز – دولي

أعلنت السلطات المغربية، اليوم الأحد، أنها تمكنت من إحباط "مخطط إرهابي وشيك"، كان يستهدف تنفيذ عمليات تفجيرية داخل البلاد.

وبحسب موقع "هيسبريس"، ان "الأمن المغربي نجح في اعتقال 4 متطرفين، بينهم 3 أشقاء، تتراوح أعمارهم بين 26 و35 عامًا، مرتبطين بتنظيم "داعش" الإرهابي".

وذكرت السلطات الأمنية أن "العملية نُفذت في منطقتين بمنطقة حد السوالم بإقليم برشيد، بمشاركة فرق متخصصة، تضمنت القوة الخاصة، وتقنيي الكشف عن المتفجرات والفرق المزودة بكلاب بوليسية، بالإضافة إلى مروحية تابعة للدرك قامت بتأمين المنطقة".

وأسفرت العملية عن ضبط أسلحة بيضاء وكميات من المواد الكيميائية والأسمدة، التي تستخدم في صناعة المتفجرات، بالإضافة إلى معدات أخرى وأشرطة لاصقة.

وأشارت التحقيقات إلى أن "المشتبه فيهم أعلنوا والولاء لتنظيم الإرهابي، وكانوا يخططون لاستهداف مواقع حيوية بعد إجراء زيارات استطلاعية وتوثيقها بالصور والفيديو".

كما كشفت التحقيقات أن "العناصر الموقوفة كانت تستعد للقيام بتجارب لتحضير متفجرات محلية الصنع قبل تنفيذ عملياتها التخريبية، ومن ثم الالتحاق بمعسكرات التنظيم في منطقة الساحل".

وأوضحت السلطات أن "المشتبه فيهم وُضعوا قيد الحراسة والمراقبة تحت إشراف النيابة العامة المختصة بقضايا الإرهاب، لمواصلة التحقيقات وكشف المزيد من التفاصيل حول ارتباطاتهم المحتملة مع شبكات إرهابية دولية".