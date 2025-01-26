"داعش" يتوعد الإدارة السورية الجديدة

نيوز – دولي

أصدر تنظيم "داعش" بيانه الأول بعد سقوط بشار الأسد في 8 كانون الاول 2024، توعد فيه إدارة العمليات العسكرية السورية بالتصعيد في حال التزامها بمواثيق وقوانين الأمم المتحدة.

وذكر التنظيم في بيانه أن "الفصائل العسكرية المشاركة في عملية ردع العدوان التي أدت إلى إسقاط النظام السابق ليست سوى بيادق تعمل لصالح تركيا ودول أخرى".

كما وجه الاتهام للفصائل العسكرية في بخوض حرب بـ "الوكالة" بين القوى الإقليمية، مشيرا إلى أن "الصراع الدائر يهدف لتحقيق مكاسب سياسية على طاولات المفاوضات".

واعتبر أن "من يدعو لدولة مدنية في هو شريك وعميل لليهود والصليبيين وطاغية جديد"، متسائلا عن "سبب الخروج على بشار الأسد إن كانت الثورة ستفضي إلى نظام حكم دستوري".

كما هاجم البيان الثورة السورية واصفا إياها بـ"الجاهلية" لأنّها تسعى لتأسيس مدنية ديمقراطية، وقال إنها "ثورة تحرر من نظام قمعي يستأثر بالسلطة بغية الوصول إلى نظام آخر ديمقراطي يتقاسم السلطة".