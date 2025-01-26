الرئاسة الفلسطينية عن تصريحات ترامب: تجاوز الخطوط الحمراء

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
الرهان
من
03:30 PM
الى
03:59 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
علماء يرصدون "نداءات طيور" غامضة في الفضاء
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر 2024
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-514268-638735075709125464.jpg
الرئاسة الفلسطينية عن تصريحات ترامب: تجاوز الخطوط الحمراء
دوليات
2025-01-26 | 11:57
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
وكالات
832 مشاهدة
أعربت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الاحد، عن رفضها الشديد وادانتها لأية مشاريع تهدف لتهجير أبناء الشعب الفلسطيني من قطاع غزة وذلك بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وأكدت الرئاسة الفلسطينية في بيان لها أن "هذا الأمر الذي يشكل "تجاوزاً للخطوط الحمراء" التي حذرت منها مراراً، مؤكدة ان الشعب الفلسطيني لن يتخلى عن أرضه ومقدساته ولن يسمح بتكرار النكبات التي حلت به في الأعوام 1948 و 1967".
وجددت الرئاسة الفلسطينية الشكر لجمهورية
مصر
العربية والمملكة الأردنية الهاشمية على مواقفهم الحاسمة والرافضة لتهجير الشعب الفلسطيني إلى خارج وطنه ولجميع
الدول
التي ساندت في هذا الموقف.
وأضافت الرئاسة الفلسطينية أن الشعب الفلسطيني وقيادته "لن يقبلا بتاتا بأية سياسة تمس وحدة الأرض الفلسطينية في قطاع غزة والضفة
الغربية
والقدس الشرقية".
وشددت السلطة الفلسطينية على أن أية محاولة للمساس بالثوابت الفلسطينية والعربية والدولية كذلك مرفوضة وغير مقبولة اطلاقاً.
وطالبت السلطة الفلسطينية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمواصلة جهوده لدعم المساعي لتثبيت وقف إطلاق النار واستدامته، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي بالكامل، وتولي السلطة الفلسطينية مهامها في قطاع غزة، والتركيز على تحقيق السلام وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
ودعت دولة فلسطين الى التركيز في هذه المرحلة على تثبيت وقف إطلاق النار واستدامته، ومواصلة توفير المساعدات الإنسانية ومساعدة أبناء الشعب الفلسطيني من النازحين للعودة الى مساكنهم، وتوفير وسائل الإيواء والكهرباء والمياه وإعادة تأهيل المرافق التعليمية والصحية، والتمهيد لإعادة الإعمار.
وأكدت السلطة الفلسطينية على استعداد لتولي مهامها كاملة في قطاع غزة ومواصلة مساعيها من أجل تحقيق السلام العادل وفق رؤية حل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
وحذرت الرئاسة الفلسطينية من تداعيات مثل هذه السياسة الإسرائيلية الخطيرة التي تُسهم في تقطيع أواصر قطاع غزة، وتهجير أبنائه، الأمر الذي سيؤدي الى زعزعة الاستقرار والامن، والمساس بسيادة دولة فلسطين وسيادة
الدول
العربية المجاورة.
وجددت التأكيد على ان الشعب الفلسطيني وقيادته الشرعية الممثلة بمنظمة التحرير الفلسطينية هي صاحبة القرار والمصير والمستقبل حفاظاً على المشروع الوطني والهوية الفلسطينية.
وأشارت الرئاسة الفلسطينية إلى أن الرئيس محمود عباس يقوم بإجراء اتصالات عاجلة مع قادة
الدول
العربية والأوروبية والولايات المتحدة الامريكية بهذا الخصوص لخطورة تداعياته على فلسطين والأمن القومي لدى دول المنطقة.
>>
تابع قناة السومرية على
تويتر
مواضيع ذات صلة
ترامب يفرض "تدابير انتقامية عاجلة" ردا على قرار كولومبيا
14:00 | 2025-01-26
أول تعليق أردني على مقترح ترامب لنقل سكان غزة
10:53 | 2025-01-26
حكومة غزة ترد على دعوة ترامب "الخطيرة"
09:31 | 2025-01-26
ترامب يجري اتصالات لنقل سكان غزة الى الدول العربية
00:26 | 2025-01-26
الرئاسة الفلسطينية
ترامب
تهجير سكان غزة
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
اليوم.. مهندس "اسقاط الأسد" في بغداد حاملا 3 ملفات
سياسة
33.44%
01:46 | 2025-01-26
اليوم.. مهندس "اسقاط الأسد" في بغداد حاملا 3 ملفات
01:46 | 2025-01-26
الى العراقيين جميعا.. احذروا هذه المنطقة: قد تؤدي الى المجهول
محليات
23.07%
01:47 | 2025-01-25
الى العراقيين جميعا.. احذروا هذه المنطقة: قد تؤدي الى المجهول
01:47 | 2025-01-25
إسرائيل تشدد: عودة سكان شمال غزة مقابل "اربيل"
دوليات
21.91%
06:22 | 2025-01-25
إسرائيل تشدد: عودة سكان شمال غزة مقابل "اربيل"
06:22 | 2025-01-25
اشتباكات وغلق للطرق في العراق
أمن
21.58%
08:25 | 2025-01-26
اشتباكات وغلق للطرق في العراق
08:25 | 2025-01-26
المزيد
أحدث الحلقات
العراق في دقيقة
26-01-2025 | 2025
13:30 | 2025-01-26
العراق في دقيقة
26-01-2025 | 2025
13:30 | 2025-01-26
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٦ كانون الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-01-26
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٦ كانون الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-01-26
Morning Live
مرقد الإمام الكاظم (ع).. رمزية التاريخ والمكان - حلقة ٢٠٦ | الموسم 3
05:00 | 2025-01-26
Morning Live
مرقد الإمام الكاظم (ع).. رمزية التاريخ والمكان - حلقة ٢٠٦ | الموسم 3
05:00 | 2025-01-26
رحال
ذكرى استش*هاد الإمام الكاظم (ع) - الحلقة ٣٣ | الموسم 5
13:30 | 2025-01-25
رحال
ذكرى استش*هاد الإمام الكاظم (ع) - الحلقة ٣٣ | الموسم 5
13:30 | 2025-01-25
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٥ الى ٣١ كانون الثاني ٢٠٢٥ | 2025
02:00 | 2025-01-25
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٥ الى ٣١ كانون الثاني ٢٠٢٥ | 2025
02:00 | 2025-01-25
Biotic
أصوات المعدة الغريبة...ماذا تعني؟ - الحلقة ٤١ | الموسم 3
15:00 | 2025-01-24
Biotic
أصوات المعدة الغريبة...ماذا تعني؟ - الحلقة ٤١ | الموسم 3
15:00 | 2025-01-24
حصاد السومرية
جوازات دبلوماسية مدى الحياة! - حلقة ١٠ | 2025
13:30 | 2025-01-24
حصاد السومرية
جوازات دبلوماسية مدى الحياة! - حلقة ١٠ | 2025
13:30 | 2025-01-24
علناً
قانون العفو العام والاحوال الشخصية - الحلقة ٢٧ | الموسم 3
15:30 | 2025-01-23
علناً
قانون العفو العام والاحوال الشخصية - الحلقة ٢٧ | الموسم 3
15:30 | 2025-01-23
Celebrity
الشاعر احمد مصطفى - الحلقة ٤١ | season 3
14:30 | 2025-01-23
Celebrity
الشاعر احمد مصطفى - الحلقة ٤١ | season 3
14:30 | 2025-01-23
ناس وناس
طريق الزائرين بغداد - الحلقة ٢٠٢ | الموسم 7
04:00 | 2025-01-23
ناس وناس
طريق الزائرين بغداد - الحلقة ٢٠٢ | الموسم 7
04:00 | 2025-01-23
الأكثر مشاهدة
العراق في دقيقة
26-01-2025 | 2025
13:30 | 2025-01-26
العراق في دقيقة
26-01-2025 | 2025
13:30 | 2025-01-26
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٦ كانون الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-01-26
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٦ كانون الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-01-26
Morning Live
مرقد الإمام الكاظم (ع).. رمزية التاريخ والمكان - حلقة ٢٠٦ | الموسم 3
05:00 | 2025-01-26
Morning Live
مرقد الإمام الكاظم (ع).. رمزية التاريخ والمكان - حلقة ٢٠٦ | الموسم 3
05:00 | 2025-01-26
رحال
ذكرى استش*هاد الإمام الكاظم (ع) - الحلقة ٣٣ | الموسم 5
13:30 | 2025-01-25
رحال
ذكرى استش*هاد الإمام الكاظم (ع) - الحلقة ٣٣ | الموسم 5
13:30 | 2025-01-25
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٥ الى ٣١ كانون الثاني ٢٠٢٥ | 2025
02:00 | 2025-01-25
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٥ الى ٣١ كانون الثاني ٢٠٢٥ | 2025
02:00 | 2025-01-25
Biotic
أصوات المعدة الغريبة...ماذا تعني؟ - الحلقة ٤١ | الموسم 3
15:00 | 2025-01-24
Biotic
أصوات المعدة الغريبة...ماذا تعني؟ - الحلقة ٤١ | الموسم 3
15:00 | 2025-01-24
حصاد السومرية
جوازات دبلوماسية مدى الحياة! - حلقة ١٠ | 2025
13:30 | 2025-01-24
حصاد السومرية
جوازات دبلوماسية مدى الحياة! - حلقة ١٠ | 2025
13:30 | 2025-01-24
علناً
قانون العفو العام والاحوال الشخصية - الحلقة ٢٧ | الموسم 3
15:30 | 2025-01-23
علناً
قانون العفو العام والاحوال الشخصية - الحلقة ٢٧ | الموسم 3
15:30 | 2025-01-23
Celebrity
الشاعر احمد مصطفى - الحلقة ٤١ | season 3
14:30 | 2025-01-23
Celebrity
الشاعر احمد مصطفى - الحلقة ٤١ | season 3
14:30 | 2025-01-23
ناس وناس
طريق الزائرين بغداد - الحلقة ٢٠٢ | الموسم 7
04:00 | 2025-01-23
ناس وناس
طريق الزائرين بغداد - الحلقة ٢٠٢ | الموسم 7
04:00 | 2025-01-23
اخترنا لك
علماء يرصدون "نداءات طيور" غامضة في الفضاء
14:20 | 2025-01-26
ترامب يفرض "تدابير انتقامية عاجلة" ردا على قرار كولومبيا
14:00 | 2025-01-26
كولومبيا تتخذ قرارا صارما ضد طائرات أميركية
13:30 | 2025-01-26
أول امرأة تتولى وزارة الأمن الداخلي الأميركي.. من تكون كريستي نويم؟
12:54 | 2025-01-26
تغريم إعلامية شهيرة 50 ألف دينار كويتي
12:36 | 2025-01-26
حزب الله يدعو جميع اللبنانيين إلى الوقوف صفا واحدا
12:22 | 2025-01-26
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
إستفتاء
كيف ستكون علاقة الطبقة السياسية العراقية مع ترامب؟
على مضض
على مضض
ايجابية
ايجابية
متوترة
متوترة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
أبراج
على السومرية
اطلع على برجك
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.