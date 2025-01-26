حزب الله يدعو جميع اللبنانيين إلى الوقوف صفا واحدا

دعا اللبناني، الأحد، جميع اللبنانيين إلى الوقوف صفا واحدا، فيما أشار الى أن معادلة الجيش والشعب والمقاومة التي تحمي ‏لبنان ليست حبرًا على ورق.





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وأضاف أن "مشهد العائدين إلى قراهم، حاملين صور الشهداء ورايات المقاومة يُجسّد معاني الثبات والصمود والانتصار، ‏ويؤكد أنّ هذا الشعب بإرادته التي لا تُقهر وثباته الذي لا يُشكّل السلاح الأقوى للمقاومة، تلك القوة التي لطالما ‏وصفها شهيدنا وعزيزنا، سيد شهداء الأمة، سماحة حسن نصرالله (رضوان الله عليه) بأنّها "نقطة القوة التي لا ‏يستطيع أن يهزمها أحد". وقال الحزب في بيان، "منذ عام 2000 وحتى اليوم، يتكرّر، حيث يثبت شعبنا أنّه القائد الحقيقي لمسار الانتصار، بمقاومته البطولية ‏يُجدّد دحر العدو، مؤكدّا أن لا مكان لمحتل في هذه الأرض المباركة، التي رويت كل حبة تراب فيها بدماء الشهداء".‎‎ ‎وأضاف أن "مشهد العائدين إلى قراهم، حاملين صور الشهداء ورايات المقاومة يُجسّد معاني الثبات والصمود والانتصار، ‏ويؤكد أنّ هذا الشعب بإرادته التي لا تُقهر وثباته الذي لا يُشكّل السلاح الأقوى للمقاومة، تلك القوة التي لطالما ‏وصفها شهيدنا وعزيزنا، سيد شهداء الأمة، سماحة حسن نصرالله (رضوان الله عليه) بأنّها "نقطة القوة التي لا ‏يستطيع أن يهزمها أحد".

وشدد البيان بالقول "إنّنا في حزب الله، إذ ننحني إجلالًا أمام عظمة شعب المقاومة، نؤكد أنّ معادلة الجيش والشعب والمقاومة التي تحمي ‏ من غدر الأعداء ليست حبرًا على ورق، بل واقع يعيشه اللبنانيون يوميًا، ويجسدونه بصمودهم وتضحياتهم".

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وتابع "ندعو جميع اللبنانيين إلى الوقوف صفًا واحدًا مع أهلهم في الجنوب، لنجدّد معًا معاني التضامن الوطني ولنبني ‏سيادة حقيقية عنوانها التحرير والانتصار"، مضيفا "نشدّد على أنّ المجتمع الدولي، وعلى رأسه الدول الراعية للاتفاق، مطالب ‏اليوم بتحمل مسؤولياته أمام انتهاكات الإسرائيلي وجرائمه وإلزامه بالانسحاب الكامل من أراضينا‎".