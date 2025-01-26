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كولومبيا تتخذ قرارا صارما ضد طائرات أميركية
دوليات
2025-01-26 | 13:30
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
Sky News عربية
1,271 مشاهدة
أعلن الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، الأحد، منع دخول طائرات عسكرية أميركية تقل مهاجرين مرحلين من
الولايات المتحدة
.
وأكد الرئيس أنه لن يقبل إلا الرحلات المدنية التي تعامل المهاجرين "بشكل لائق".
وقال غوستافو بيترو على منصة "إكس" إن "المهاجر ليس مجرما ويجب معاملته بشكل لائق يستحقه الإنسان".
وأضاف: "لهذا السبب قمت بإرجاع الطائرات العسكرية الأميركية التي تنقل مهاجرين كولومبيين"، وأوضح أنّه سيستقبل المهاجرين في "طائرات مدنية... ولن يتم التعامل معهم كمجرمين".
وجاءت تصريحات بيترو غداة إعراب الحكومة البرازيلية عن غضبها إزاء طريقة تعامل
إدارة الرئيس
الأميركي
دونالد
ترامب
مع عشرات البرازيليين الذين تمّ ترحيلهم من
الولايات المتحدة
.
وتمّ تقييد المهاجرين بينما كانوا في الطائرة، الأمر الذي وصفته
البرازيل
بأنه "تجاهل صارخ" لحقوقهم
الأساسية
.
من جانبه، قال
مسؤول
أميركي بحسب "رويترز"، إن كولومبيا رفضت، الأحد، السماح بهبوط طائرتين عسكريتين أميركيتين كانتا تقلان مهاجرين جرى ترحيلهم.
وذكر المسؤول أن الطائرتين غادرتا كاليفورنيا بالولايات المتحدة وعلى متن كل منهما نحو 80 مهاجرا لكن كولومبيا رفضت استقبالهما.
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