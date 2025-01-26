ترامب يفرض "تدابير انتقامية عاجلة" ردا على قرار كولومبيا

أعلن الرئيس الأميركي ترامب، الأحد، فرض "تدابير انتقامية عاجلة"، ردا على قرار كولومبيا القاضي بمنع دخول طائرات عسكرية أميركية تقل مهاجرين مرحلين من .





وأضاف: "لقد أدى رفض بيترو لهذه الرحلات إلى تعريض والسلامة العامة للولايات المتحدة للخطر، لذلك وجهت إدارتي لاتخاذ التدابير الانتقامية العاجلة والحاسمة التالية على الفور". وقال ترامب، في تدوينة على حسابه في منصة "تروث سوشيال": "لقد تم إبلاغي للتو أنه لم يُسمح لرحلتين لإعادة المهاجرين من الولايات المتحدة، وعلى متنهما عدد كبير من المجرمين غير الشرعيين، بالهبوط في كولومبيا. وقد أصدر هذا الأمر الرئيس الاشتراكي الكولومبي غوستافو بيترو، الذي لا يحظى بشعبية كبيرة بين شعبه".وأضاف: "لقد أدى رفض بيترو لهذه الرحلات إلى تعريض والسلامة العامة للولايات المتحدة للخطر، لذلك وجهت إدارتي لاتخاذ التدابير الانتقامية العاجلة والحاسمة التالية على الفور".

وتضمنت التدابير "فرض تعريفات جمركية طارئة بنسبة 25 في المئة على جميع السلع القادمة إلى وفي غضون أسبوع واحد، وسيتم رفع التعريفات البالغة 25 إلى 50 في المئة، وحظر السفر وإلغاء التأشيرات على الفور على المسؤولين الحكوميين الكولومبيين".

كما تضمنت "فرض عقوبات على التأشيرات على جميع أعضاء الحزب وأفراد الأسرة وأنصار الحكومة الكولومبية، وتعزيز عمليات التفتيش وحماية الحدود لجميع المواطنين الكولومبيين والبضائع لأسباب تتعلق بالأمن القومي، وفرض عقوبات الخزانة والمصارف والمالية بموجب قانون الاقتصاد الدولي الإنساني بالكامل".

وختم تدوينته بالقول: "هذه التدابير ليست سوى البداية. لن نسمح للحكومة الكولومبية بانتهاك التزاماتها القانونية فيما يتعلق بقبول وإعادة المجرمين الذين أجبرتهم على دخول الولايات المتحدة!"



وكان الرئيس الكولومبي أعلن، الأحد، منع دخول طائرات عسكرية أميركية تقل مهاجرين مرحلين من الولايات المتحدة، وأكد الرئيس أنه لن يقبل إلا الرحلات المدنية التي تعامل المهاجرين "بشكل لائق".