أعلن البيت الأبيض، عن مدة سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين و"إسرائيل".



وقال البيت الأبيض، إن "اتفاق وقف إطلاق النار بين وإسرائيل سيظل ساريا حتى 18 شباط".

و‌أضاف أن "حكومات وإسرائيل والولايات المتحدة ستبدأ في مفاوضات بشأن عودة اللبنانيين الذين احتجزوا بعد 7 أكتوبر 2023".

وفي 27 تشرين الثاني 2024 دخل حيز التنفيذ اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان، بعد شهور من عمليات عسكرية متبادلة بين "الجيش الإسرائيلي" وحزب الله اللبناني بسبب إسناد الأخير لجبهة بعد عملية طوفان الأقصى في تشرين الأول 2023.