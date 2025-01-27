الأردن يستأنف عمل المنطقة الحرة الحدودية مع سوريا

وأكد وزير الصناعة والتجارة الأردني خلال اجتماع الجمعية العمومية لشركة المنطقة الحرة السورية الأردنية، موقف بلده الداعم للسوريين ومساعدتهم والمساهمة بإعادة بناء مؤسساتهم وتعزيز عملها.وبحث الاجتماع آليات عمل المنطقة والترتيبات اللازمة لتعزيز عملها وسبل تسهيل عمل معبري جابر الأردني ونصيب السوري لدعم حركة التبادل التجاري والاستثماري بين .وترأس الاجتماع عن الجانب الأردني، ورئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية قتيبة بدوي، وبحثا إمكانية زيادة ساعات الدوام في المعابر الجمركية على مدار الساعة.وناقش المجتمعون تفعيل اتفاقية الحرة بين البلدين، بشكل يرفع حجم التبادل التجاري ومعالجة أي صعوبات تواجه القطاع الخاص في كلا البلدين، وتسهيل حركة النقل وتخفيض الرسوم المفروضة على شاحنات الترانزيت من كلا .وأعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مغادرة 40 عائلة من اللاجئين السوريين في مخيم الأزرق بالأردن إلى الجمعة الماضي، ضمن رحلات العودة الطوعية.