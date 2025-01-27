هل تخرج كاليفورنيا من الولايات المتحدة؟

جاء ذلك وفقا لخبر نشرته صحيفة "الإندبندنت" في موقعها على الإنترنت، حيث بإمكان سكان ولاية كاليفورنيا الأمريكية الآن أن يصوتوا على الانفصال عن في وقت مبكر من عام 2028، بعد أن حصل المنظمون على إذن رسمي لبدء جمع التوقيعات على المبادرة.وقد أعلنت وزيرة الخارجية بالولاية شيرلي ويبر يوم الخميس الماضي أن الرئيسي لهذه الخطوة ماركوس رويز إيفانز، يجب أن يجمع ما لا يقل عن 546651 توقيعا من الناخبين، أي 5% من إجمالي الأصوات التي جمعها الحاكم في الانتخابات العامة في 2022، من أجل القيام بذلك ليتم تضمينها في الاقتراع 2028.وأفاد إيفانز بأن لديه مهلة حتى 22 يوليو 2025 لتقديم التوقيعات إلى مسؤولي الانتخابات في . ويذكر موقع إيفانز على الإنترنت أن خروج كاليفورنيا يعني أن قوانينها يحددها شعب كاليفورنيا وليس البيروقراطيين غير المنتخبين في واشنطن.وتابع: "يعني هذا أننا نحصل على حكومة تبدأ وتنتهي عند حدود كاليفورنيا، وهذا يعني نهاية الأموال التي يتم استنزافها من جيوب دافعي الضرائب في كاليفورنيا". وأضاف بيان إيفانز أن ذلك يعني أن الولاية هي التي ستقرر مصيرها للمرة الأولى.ويعد ماركوس رويز إيفانز من أشرس المعارضين لدونالد ترامب، ويسعى للانفصال منذ عام 2012.وتمتلك كاليفورنيا، الولاية الأكثر اكتظاظا بالسكان في الولايات المتحدة، خامس أكبر اقتصاد في العالم، وفقا لصندوق النقد الدولي.