إيران تحصل على مقاتلات "سوخوي 35"

ونقلت شبكة أخبار "إس.إن.إن" عن علي شادماني القائد بالحرس الثوري قوله إن "إيران اشترت طائرات مقاتلة روسية الصنع من طراز سوخوي-35".ولم يوضح شادماني ما إذا كانت تسلمت الطائرات.وفي وقت سابق من كانون الثاني، ذكرت مجلة "مليتاري ووتش" المتخصصة في العسكرية، إن القوات الجوية تستعد لتشغيل الطائرات المقاتلة Su-35 من "الجيل الرابع ++"، قبل نهاية العام الجاري.ووفق المجلة، بدأت في بناء منشآت جديدة محصَّنة للطائرات في قاعدتها الجوية التكتيكية الثالثة، الواقعة على بعد 47 كيلومتراً شمال همدان، وهي منشأة تُعرف باسم "قاعدة همدان الجوية".كما تأتي تلك التطورات بعد عام من تأكيد وزير الدفاع الإيراني مهدي فرحي، في تشرين الثاني 2023، أن البلاد أنهت خططها لاستلام طائرات مروحية من طراز Mi-28، وطائرات مقاتلة من طراز Su-35، ومقاتلات من طراز Yak-130 من روسيا.