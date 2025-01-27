بالصور.. حريق في السفارة العراقية بهولندا

وذكرت وسائل اعلامية ان "فرق الإطفاء قامت بمكافحة الحريق وتم تصعيد حالة تدريجيًا بسبب شدة النيران والحاجة إلى دعم إضافي".وذكرت انه "جرى إخلاء المبنى بالكامل، ولم تُسجل أي إصابات بين موظفي السفارة والقنصلية".فيما افادت التقارير أن "الحريق قد يكون مرتبطًا بأعمال صيانة جارية على سطح المبنى".وتابعت انه "تم إخلاء مدرسة قريبة كإجراء احترازي بسبب الدخان الكثيف"، موضحة ان "السلطات نصحت السكان المجاورين بإغلاق النوافذ والأبواب".