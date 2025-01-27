"من المجهول إلى المجهول".. ما مصير العائدين إلى غزة؟

وبدأ مئات آلاف في مناطق وسط وجنوبي القطاع، بالعودة إلى منازلهم في وشمالها، وذلك عقب الانسحاب الإسرائيلي من محور نتساريم الذي يأتي ضمن ترتيبات اتفاق التهدئة بين طرفي القتال.ووفق التقديرات الفلسطينية والدولية، فإن الدمار الذي طال قطاع جميعها، وتحديدًا مناطق الشمال، يفوق نسبة 90% من البنى التحتية والمباني السكنية، الأمر الذي جعل العديد من المناطق الحيوية غير صالحة للحياة.وقال الناطق باسم بلدية غزة، مهنا، إن "الطواقم الفنية بغزة وشمالها يعملون بشكل حثيث من أجل توفير الحد الأدنى من مقومات الحياة للعائدين إلى وشمالها، رغم نقص الإمكانيات وعدم توفر المعدات اللازمة لتنفيذ المهام المطلوبة".وأوضح أن "الطواقم عملت على تعبيد الطرق الرئيسة لعودة النازحين، وتبذل جهودًا من أجل توفير مناطق ملائمة لإقامة إيواءات مؤقتة"، مؤكدًا أنه "تم فتح نحو 60% من الطرق المغلقة، وهناك عمل حثيث لفتح ما تبقى من الطرق".وأشار إلى أن "بلديات وشمالها تسير وفق خطة محددة لتشغيل الآبار الجوفية التي يمكن استئناف العمل بها لتزويد السكان والعائدين بالمياه"، لافتًا إلى أن "ما يعيق ذلك هو عدم وجود الكهرباء اللازمة لضخ المياه وإيصالها للسكان".وأكد أن "الجهات المختصة تقوم بإعادة تأهيل الأحياء السكنية الصالحة لعودة النازحين، وترحيل النفايات إلى مكبات مؤقتة"، محذرًا من خطورة الأوضاع الإنسانية والصحية بسبب الظروف التي أفرزتها الحرب بمختلف مناطق القطاع.وتابع: "نعمل مع المنظمات الإغاثية على توفير الخدمات الأساسية للعائدين، وجرى تحديد بعض المواقع التي يجري العمل لإنشاء مراكز إيواء بداخلها"، مبينًا أن "المساعي لن تتوقف في توفير حياة كريمة للنازحين والسكان".