الأمين العام لحزب الله يوجه رسالة الى العراق

نيوز – دولي

وجه العام لحزب الله نعيم قاسم، اليوم الاثنين، رسالة الى .

وقال نعيم في كلمته التي تابعتها نيوز، "نشكر ومرجعيته وشعبه الكريم على الدعم الذي قدمه إلى لبنان".

وأضاف "لقد تحقق هدف طوفان الاقصى من خلال عودة القضية الفلسطينية الى وهو انتصار حقيقي للشعب الفلسطيني"، مشيرا الى ان "مشروع اسرائيل في تدمير حماس انهزم وهي تبين انها ضعيفة جداً ولم تستطع استعادة اسراها دون عملية تفاوض".

وأكد أن "حزب الله ملأ شواغره الناتجة عن قتل لقادته خلال أيام"، لافتا الى ان "ثبات المقاومين منع من التقدم داخل لبنان".

وبين ان "الشعب اللبناني بطوائفه كان حاضنا للنازحين"، موضحا ان "إسرائيل خسرت بعدوانها بحيث فشلت بالقضاء على حزب الله".



