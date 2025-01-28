ملياردير إماراتي يعلن إيقاف استثماراته وبيع جميع ممتلكاته في لبنان

وكتب الحبتور عبر حسابه على منصة "إكس": "اتخذت، بالتشاور مع مجموعة الحبتور، قرارا مؤلما لم أرغب يوما في الوصول إليه، لكن الأوضاع الراهنة في لبنان، من غياب الأمن والاستقرار وانعدام أي أفق لتحسن قريب، دفعتنا إلى اتخاذ الخطوات التالية:إلغاء جميع المشاريع الاستثمارية التي كنا نعتزم تنفيذها في .الامتناع عن السفر إلى لبنان، سواء لي أو لعائلتي أو لمديري المجموعة.بيع جميع ممتلكاتي واستثماراتي في لبنان".وقال إن "هذه القرارات لم تتخذ من فراغ، بل جاءت نتيجة دراسة دقيقة ومتابعة عميقة للأوضاع هناك".وكان الحبتور أعلن الأسبوع الماضي أنه يعتزم الاستثمار في بعد تشكيل الحكومة، إلا أنه أشار إلى أن "أي استثمار سواء منا أو من غيرنا سيتوقف بشكل أساسي على التشكيل الصحيح لهذه الحكومة".وكان الرئيس اللبناني جوزيف عون كلف في 13 يناير الحالي القاضي نواف سلام بتشكيل الحكومة إلا أنه وحسب وسائل إعلامية لبنانية فإن التشكيل يواجه عقبات.