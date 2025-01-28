غوغل تعيد تسمية "خليج المكسيك" إلى "خليج أميركا"

وأوضحت الشركة أن "التغيير سيكون مرئيًا داخل فقط، بينما سيظل الاسم "خليج المكسيك" مستخدمًا داخل المكسيك. أما بالنسبة للمستخدمين خارج البلدين، فسيظهر الاسمان معًا على خرائط غوغل".وكانت في إدارة الرئيس قد أعلنت يوم الجمعة، أنها غيرت رسميًا اسم "خليج المكسيك" إلى "خليج أميركا"، كما أعادت تسمية قمة دينالي في ألاسكا، وهي أعلى جبل في أميركا الشمالية، لتصبح "جبل ماكينلي"، وفق "رويترز".وذكرت "غوغل" أنها ستجري تغييرًا مماثلًا على خرائطها فيما يتعلق بجبل ماكينلي.جاءت هذه القرارات بناءً على أمر أصدره الرئيس ضمن سلسلة من الإجراءات التنفيذية التي اتخذها بعد ساعات من توليه منصبه في 20 كانون الثاني، في إطار الوفاء بوعود انتخابية سابقة.وقالت في بيان أصدرته الأسبوع الماضي: "بناءً على توجيهات الرئيس، سيُعرف خليج المكسيك الآن رسميًا باسم خليج أميركا، وستحمل أعلى قمة في أميركا الشمالية مرة أخرى اسم جبل ماكينلي".وفي وقت سابق من الشهر الجاري، اقترحت رئيسة المكسيك، كلاوديا شينباوم، مازحةً إعادة تسمية أميركا الشمالية، بما في ذلك الولايات المتحدة، إلى "أميركا المكسيكية"، وهو اسم تاريخي ظهر على خريطة قديمة للمنطقة.ورفض متحدث باسم غوغل التعليق على الأمر، مشيرًا إلى المنشور الذي نشرته الشركة على منصة "إكس".