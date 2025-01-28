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عقارب ساعة "يوم القيامة" تقترب من منتصف الليل النووي
دوليات
2025-01-28 | 12:37
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
988 مشاهدة
أعلن رئيس مجلس العلوم والسلامة في مجلة "نشرة علماء الذرة" الأمريكية،
دانيال
هولتز، خلال مؤتمر عبر الفيديو، عن تحريك عقارب ساعة يوم القيامة ثانية واحدة أقرب لمنتصف الليل النووي.
وأظهرت ساعة يوم القيامة 89 ثانية فقط حتى
منتصف
الليل النووي، وهو أقرب وقت تسجله الساعة على الإطلاق. في عام 2023، تم تحريك الساعة الرمزية للأمام بمقدار 10 ثوان، لتشير إلى 90 ثانية حتى
منتصف
الليل، وذلك بسبب التطورات المحيطة بأوكرانيا.
وفي عام 2024، قرر العلماء عدم تغيير وضع عقارب الساعة. ومن بين العوامل التي أثرت على قرار تحريك
العقارب
في هذا العام، أشار هولتز إلى "تراكم الترسانات من قبل القوى النووية، وانهيار معاهدات الحد من التسلح، والصراعات المستمرة التي تشمل قوى نووية". بالإضافة إلى ذلك، أشار إلى "عدم كفاية الجهود المبذولة لمكافحة تغير المناخ"، وكذلك عدم وجود تدابير رقابية كافية في مجال التكنولوجيا المتقدمة.
ووفقا لبيان صادر عن نشرة علماء الذرة، فإن تحريك عقارب الساعة "يرمز إلى أن العالم يسير في طريق محفوف بمخاطر غير مسبوقة، وأن المزيد من التحرك في هذا الاتجاه هو شكل من أشكال الجنون". وأضاف البيان: "تعد على عاتق الولايات المتحدة والصين وروسيا المسؤولية الأساسية في توجيه العالم بعيدا عن الخطر. فالعالم بحاجة إلى اتخاذ إجراءات فورية".
ويقدر العلماء أنه خلال العام الماضي "اقتربت البشرية أكثر من حافة الكارثة"، وأن القادة والدول "لم يفعلوا ما هو مطلوب لتغيير المسار. وجاء في البيان: "نأمل أن يدرك القادة التهديد الوجودي ويتخذوا إجراءات حاسمة للحد من المخاطر التي تشكلها الأسلحة النووية وتغير المناخ وإساءة الاستخدام المحتملة للعلوم البيولوجية والتكنولوجيات الناشئة".
يذكر أنه على مدار تاريخها الذي يزيد عن 70 عاما، تغيرت عقارب ساعة يوم القيامة أكثر من 20 مرة. وكانت أبعد مسافة تحركت فيها
العقارب
عن
منتصف
الليل بمقدار 17 دقيقة في عام 1991، وذلك في موجة من التفاؤل بعد نهاية الحرب الباردة.
تأسست نشرة علماء الذرة على يد علماء شاركوا في مشروع مانهاتن لتطوير الأسلحة النووية في أوائل الأربعينيات. وبعد أن أدركوا عواقب القصف الذري الأمريكي لليابان، أصبحوا من دعاة السلام. وتصدر النشرة منذ عام 1945 من جامعة شيكاغو.
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