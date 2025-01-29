سوريا.. الشرع طلب من روسيا تسليم بشار الأسد

وقال المصدر إن "الاتفاق الوحيد الذي تم التوصل إليه مع الجانب خلال أول محادثات أجراها وزير الخارجية ميخائيل بوجدانوف أثناء زيارته إلى دمشق، هو مواصلة المناقشات".ومن جانبه، رفض المتحدث باسم القصر الرئاسي "الكرملين"، ديمتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، التعليق على التقارير التي تفيد بأن "الإدارة السورية الجديدة قد طالبت بتسليم الأسد، معتبرًا أن هذه المسألة "غير قابلة للنقاش" في الوقت الحالي".وأكد الكرملين، أن "موسكو تمضي قدمًا في بناء حوار مع الإدارة السورية الجديدة، في إشارة إلى تطورات السياسي في دمشق".