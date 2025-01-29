مصر تؤكد حقوق الشعب الفلسطيني وترفض التهجير أو النقل خارج ارضه

وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية تميم خلاف أن "عبد العاطي استقبل، الأربعاء، وفدا فلسطينيا برئاسة حسين أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة الفلسطينية وعضوية مجدي الخالدي الرئيس الفلسطيني للشئون الدبلوماسية".وصرح المتحدث في بيان صحفي بأن الوزير عبد العاطي "حرص على استعراض جهود الرامية لتنفيذ كافة بنود اتفاق وقف إطلاق النار في بمراحله الزمنية الثلاث، مؤكدا على استمرار اتصالات بهدف تثبيت الاتفاق وضمان الالتزام ببنوده".وأكد عبد العاطي على "وحدة الضفة وقطاع غزة، مشددا أيضا على دعم للحكومة الفلسطينية وخططها الإصلاحية، وأهمية تمكين السلطة الفلسطينية سياسيا واقتصاديا".وأضاف المتحدث أن "عبد العاطي حرص على الاستماع لتقديرات الوفد لتداعيات التطورات الراهنة في الضفة وقطاع غزة، مؤكدا على ضرورة السعي نحو التوصل لحل دائم وعادل للقضية الفلسطينية من خلال حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".