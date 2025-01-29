زوجة الشرع تصنع الحدث في أول ظهور علني لها

نيوز – دولي

صنعت زوجة أحمد الشرع، قائد الإدارة السورية الجديدة، الحدث عبر منصات التواصل الاجتماعي في أول ظهور علني لها.

وتساءل نشطاء عن هويتها وراحوا يبحثون عنها بين وجوه النساء الظاهرات في الصور المتداولة، التي نشرتها السورية “سانا”، خاصة وأن بعض الحسابات كانت قد نشرت صورة لامرأة بالنقاب زاعمة أنها حرم الشرع.

وبحسب ما أفادت صحف سورية فقد ظهرت لطيفة الدروبي، خلال لقاء زوجها بوفد نسائي من الجالية السورية في أمريكا، لافتة إلى أنها "تنحدر من محافظة حمص وترتدي الحجاب وتتميز بالوقار والابتسامة الهادئة".

واستغل الشرع فرصة اللقاء المخصص لمناقشة أوضاع الجالية السورية ودور في تعزيز الروابط المجتمعية، لتفنيد بعض الشائعات المتداولة بشأن زيجاته المتعددة، حيث مازح الحاضرين بالقول: "هذه زوجتي الوحيدة، وما يُقال عبر مواقع التواصل عن زواجي بأكثر من سيدة مجرد شائعات".

وقال الدكتور عبد الحفيظ شرف، عضو السوري الأمريكي من أجل السلام والازدهار، إن "زوجة الشرع اسمها لطيفة، وهي شابة سورية محجبة غير منقبة، ترتدي اللباس الطبيعي للسيدات المحجبات في سوريا".

وأضاف أن "حضورها أثار فضول الكثيرين، خاصة مع ابتسامتها الهادئة وهي ترحب بالحاضرات".

من جانبها، قالت الطبيبة والناشطة السورية ريم البزم التي كانت حاضرة في اللقاء، إن "زوجة الشرع خطفت الأضواء ببساطتها وأناقتها، وسط توقعات بأن تصبح وجهاً بارزاً في النشاطات النسائية والمجتمعية في البلاد".

وتابعت "لم تُشاركنا في النقاشات، لكن وجدتها مناسبة جدا لتكون السيدة الأولى إذا وصلنا إلى حكومة ديموقراطية منتخبة".

ورغم لقائها بالوفد النسوي السوري – الأميركي، إلا أن عقيلة الشرع حسب بعض المصادر، لم تظهر في الصور التي تم التقاطها خلال اللقاء.

وبخصوص النساء الحاضرات في اللقاء والصور فهن: المديرة بشركة “مايكروسوفت” ربى هاشم، والطبيبة والناشطة البارزة ريم البزم، والطبيبة سراب الفتي، وسيدة الأعمال علياء نطفجي، والأكاديمية هدى الجرد.

وأيضا هند حناوي، ديما محجوب، رندا تفتف، ميس عرواني، عزة عبد الحق، نبيلة حمصي بيرقدار، منال فحام، ماري رضوان حاطوم، سوزان الأخرس، عزة بدره، وهادية زرزور.

يذكر أن شائعات كثيرة ارتبطت بأحمد الشرع، حيث تم في وقت سابق نشر صورة له مع امرأة منقبة قيل إنها زوجته، لتبين لاحقا أنها الشاعرة السورية آلاء مصطفى، خلال زيارتها القصر الرئاسي بتاريخ 15 من الشهر الجاري، ضمن وفد ضم عددًا من الأدباء والشعراء السوريين.