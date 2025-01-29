أربيل مقابل 30 اسيرا.. صفقة تبادل تستأنف غدا في غزة

نيوز – دولي

من المتوقع أن تفرج غدا الخميس، عن 110 أسرى فلسطينيين ضمن صفقة تبادل تشمل إطلاق ثلاثة محتجزين إسرائيليين من قبل حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" في قطاع .

ووفقا للمعلومات الواردة، فإن المحتجزين الثلاثة هم: أغام بيرغر، الجندية الأخيرة التي تحتجزها "حماس"، وأربيل يهود التي تحتجزها حركة "الجهاد الإسلامي"، بالإضافة إلى غادي موزيس الذي تحتجزه "الجهاد الإسلامي" أيضا.

ومقابل الجندية أغام بيرغر، سيتم إطلاق سراح 30 أسيرا محكوما بالسجن المؤبد، بالإضافة إلى 20 أسيرا آخرين محكومين بفترات سجن متفاوتة.

أما مقابل يهود، فستُفرج عن 30 أسيرا من القاصرين والنساء، ومقابل غادي موزيس سيتم الإفراج عن 30 أسيرا فلسطينيا، بينهم 27 من المحكومين بفترات سجن متفاوتة، و3 من المحكومين بالسجن المؤبد.

هذا وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تسلّم قائمة بأسماء الأسرى الذين سيتم إطلاق سراحهم غدا الخميس، وأشار مصدر إسرائيلي إلى أنها "مقبولة" بالنسبة لتل أبيب.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية أن حركة "حماس" ستفرج غدا عن 3 محتجزين إسرائيليين بقطاع من بينهم يهود التي طالبت بإطلاق سراحها قبل يوم الجمعة، مشيرة أيضا إلى أن "حماس ستفرج عن 5 محتجزين تايلانديين غدا بالإضافة للإسرائيليين الثلاثة".

ومع إطلاق سراح خمسة عمال تايلانديين، سيتبقى لدى "حماس" 5 أسرى أجانب، إذ كانت تحتجز في قطاع 8 عمال تايلانديين (بينهم 6 أحياء و2 متوفين)، ومواطن من نيبال يُعتقد أنه لا يزال حيا، بالإضافة إلى مواطن من تنزانيا، تشير التقارير الإسرائيلية إلى أنه قتل في الأسر.

وبعد تنفيذ هذه الدفعة، سيبقى في الأسر لدى فصائل المقاومة في قطاع غزة، 82 إسرائيليا، في حين تواصل الأطراف المعنية المفاوضات لاستكمال تنفيذ الاتفاق بمراحله الثلاث، الأمر الذي سيفضي إلى إطلاق سراح جميع الأسرى المحتجزين في وإنهاء الحرب الإسرائيلية على القطاع.

وسبق أن حذر مصدران في "حماس" يوم الأربعاء، من أن "مماطلة" بإدخال المساعدات إلى قطاع قد تؤثر على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك إطلاق سراح الأسرى .

وفي سياق متصل، يبحث المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يسرائيل كاتس، تنفيذ الصفقة والتمهيد للمرحلة الثانية منها، وشملت زياته التي بدأت من السعودية، جولة ميدانية في قطاع .