كارثة أمريكية جديدة.. "حادث مروري" بين طائرتين في سماء واشنطن

وقالت التقارير عن مصادر في إنفاذ ان هناك وفيات مؤكدة ولم يتم انتشال بعد أي ناجين من المياه، في حين تستمر جهود الإنقاذ.وكانت الطائرة البلاك هوك في رحلة تدريبية اثناء وقوع الحادثة وكانت تحمل 3 افراد ليس من بينهم شخصيات مهمة، حيث غالبا ما يستخدم المسؤولون الطائرات بلاك هوك للسفر الى العاصمة.اما الطائرة المدنية فتعود للخطوط الجوية وكانت تحمل 60 راكبا حيث غادرت من ويتشيتا بولاية كانساس، فيما تم إيقاف جميع عمليات الإقلاع والهبوط في مطار ريغان الوطني.ويعد هذا الحادث هو الثاني خلال 24 ساعة، حيث تحطمت طائرة عسكرية F35 تابعة للجيش الأمريكي في قاعدة ايلسون الجوية بالاسكا يوم امس.