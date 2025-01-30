لحظة اصطدام مروحية "بلاك هوك" بطائرة الركاب في سماء واشنطن (فيديو)

وشوهدت الطائرة المروحية التابعة للجيش الأمريكي وتحمل 3 افراد، وهي تقترب مسرعة باتجاه طائرة الركاب قبل ان تصطدم بها محدثة انفجارا ناريا في السماء، قبل ان تسقط الطائرتان في نهر بوتوماك.ولا تزال جهود الإنقاذ قائمة، وسط اعتقاد بصعوبة إتمام عملية الإنقاذ والانتشال قريبا، مع ترجيحات بان يكون جميع الافراد توفوا حيث لم يعثر على ناجين بعد، فيما تم انتشال 18 جثة حتى الان.وتعد حادثة العسكري هذه هي الثانية خلال 24 ساعة، حيث تحطمت امس طائرة F35 تابعة للجيش الأمريكي في الاكسا.