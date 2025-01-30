تطور جديد بقضية تهجير سكان غزة الى مصر والأردن.. ما الحل البديل؟

وتأتي تصريحات بوهلر بعد أن اقترح خطة "تهجير سكان غزة" من خلال إبعاد الفلسطينيين الذين يعيشون هناك إلى والأردن، وهي الخطة التي يتبناها اليمين المتشدد في .وأجاب بوهلر عما سيحدث إذا لم تقدم والأردن حلا بديلا لنقل الفلسطينيين من غزة، : "حسنا، ماذا سيحدث إذن؟ هل سيستمر هذا إلى الأبد؟ ما هو الخيار المتاح؟ يجب أن يكون هناك شيء.نعرف ذلك وكل ما نحتاجه هو شيء قابل للنجاح لذا قدم الرئيس واقترح حلا يعتقد أنه قد ينجح، وإذا كان لديهم أفضل من ذلك، فنحن جميعا آذان صاغية.وعارضت والأردن الفكرة، وانضمتا إلى جزء كبير من الدولي في القول بأنها سترقى إلى مستوى التطهير العرقي.واكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في وقت سابق إن "ترحيل وتهجير الشعب الفلسطيني ظلم لا يمكن أن نشارك فيه".وأوضح السيسي: "لا يمكن أبدا التنازل عن ثوابت الموقف المصري التاريخي للقضية الفلسطينية".وفي وقت سابق اكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إن "الأردن للأردنيين وفلسطين للفلسطينيين، ورفضنا للترحيل ثابت ولا يتغير".