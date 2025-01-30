تسليم الدفعة الثالثة من الاسرى الإسرائيليين.. هل حُلت عقدة أربيل؟

يذكر ان المحتجزان الإسرائيليان هما "أربيل يهود" و"جادي موزيس" الذين طالبت بهم إسرائيل بنقاط ضمن بنود اتفاق وقف اطلاق النار .وأنهت سرايا القدس إجراءات اثنين من الأسرى الصهاينة المحتجزين لديها وهما "أربيل يهود" و"جادي موزيس", وسيطلق سراحهما اليوم ضمن الدفعة الثالثة من المرحلة الأولى في صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى.وكانت حركة حماس سلمت السبت الماضي 4 مجندات إسرائيليات محتجزات في قطاع غزة إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر في ميدان فلسطين بمدينة غزة.