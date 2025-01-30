أول تعليق لترامب على حادث تصادم الطائرات: كان يجب منعه

وكتب على منصته "تروث سوشال": "كانت الطائرة على خط اقتراب مثالي وروتيني من المطار. كانت المروحية تتجه مباشرة نحو الطائرة لفترة طويلة من الزمن. إنها ليلة صافية، وكانت أضواء الطائرة مضاءة، فلماذا لم ترتفع المروحية أو تنزل أو تستدير".وسأل: "لماذا لم يخبر برج المراقبة المروحية بما يجب عليها فعله بدلا من سؤالها عما إذا كانت قد رأت الطائرة؟ هذا وضع سيء ويبدو أنه كان ينبغي منعه. ليس جيدا!".ويأتي تصريح إثر اصطدام طائرة ركاب من نوع "Bombardier"، على متنها 60 راكبا و4 من أفراد الطاقم، مع مروحية عسكرية من نوع "Sikorsky" بالقرب من مطار "رونالد ريغان" في العاصمة .وقال مسؤولون إن طائرة ركاب إقليمية تابعة لشركة "أميركان إيرلاينز" تعرضت لاصطدام في الجو مساء الأربعاء، بمروحية "بلاك هوك" تابعة للجيش الأمريكي، وسط أنباء عن وقوع ضحايا.