أول تعليق لترامب بعد تحطم طائرتين قرب واشنطن

وقال ترامب، "تحطم الطائرتين مأساة حقيقية وليس هناك ناجون والمهمة الآن تحولت إلى البحث عن الجثث".

وأضاف "لا نعرف ما هي الأسباب التي أدت إلى تحطم الطائرتين"، مشددا "سنتوصل إلى معرفة الأسباب التي أدت إلى تحطم الطائرتين".

وتحطمت طائرة ركاب مدنية بعد ان اصطدمت في الجو بمروحية تابعة للجيش الأمريكي، قبل ان تسقط الطائرة المدنية في بالقرب من مطار ريغان الوطني خارج العاصمة.