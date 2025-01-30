حماس تؤكد اغتيال محمد الضيف وقادة عسكريين

وقال الناطق باسم كتائب القسام العسكري لحركة حماس أبو عبيدة: "نزف إلى أبناء شعبنا (مقتل) قائد هيئة أركان كتائب القسام محمد الضيف".كما كشف أبو عبيدة استشهاد عدة قادة عسكريين آخرين، مثل مروان وأيمن نوفل ورافع سلامة.وفي أغسطس الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل قائد العسكري لحركة حماس "كتائب القسام" محمد في غارة نفذها على منطقة مواصي خان في يوليو.