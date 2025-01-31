شريك سلوان موميكا "مرعوب"

وقال سلوان نجم، وهو شريك سلوان موميكا وظهر معه في وقفات وفعاليات حرق لاكثر من مرة، في تغريدة بمقال عن مقتل موميكا "انا التالي"، بمخاوف من ان يتعرض لنفس مصير زميله.وكان نجم، شارك موميكا في بعض الاحتجاجات، واتهم أيضًا من قبل بحرق نسخة من القرآن الكريم، في القضية التي كان من المقرر أن يتم البت فيها أمس، ومن المقرر الآن أن يصدر الحكم في حقه يوم 3 فبراير المقبل.وكانت السلطات أمس قد أعلنت توقيف خمسة أشخاص ضالعين في مقتل موميكا البالغ من العمر 38 عاماً.