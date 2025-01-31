مقتل مسؤول بتنظيم القاعدة في سوريا.. من هو "محمد صلاح الزبير"؟

وأشار بيان القيادة إلى أن الغارة تعد جزءًا من التزام القيادة المركزية المستمر مع الشركاء في المنطقة، بتعطيل وتقليص جهود الإرهابيين للتخطيط وتنفيذ هجمات ضد المدنيين والعسكريين من وحلفائها وشركائها في جميع أنحاء المنطقة وخارجها.وأكد قائد القيادة المركزية الجنرال، مايكل كوريلا، مواصلة مطاردة وقتل والقبض على الإرهابيين، الذين يخططون لمهاجمة مواطني وحلفائها.وتنشر نحو 900 من جنودها في سوريا وحوالي 2500 بالعراق، في إطار التحالف الدولي الذي أنشئ عام 2014 لمكافحة تنظيم "داعش".وتؤكد القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، في تقييماتها، أن "حراس الدين" يمثل امتدادا لتنظيم القاعدة في سوريا، ويشاركه رؤيته في استهداف المصالح الأميركية والغربية على المستوى العالمي.وأعلن فرع القاعدة في سوريا المسمّى بـ"تنظيم حراس الدين"، حل نفسه، مشيرا إلى أن "التطورات الأخيرة" في سوريا دفعته لـ"اتخاذ مثل هذا القرار".وأوضح التنظيم، في بيان نشر على قنوات "تيليغرام" التابعة له، الثلاثاء، أن القرار صدر بـ"توجيه أميري" من القيادة العامة لتنظيم القاعدة، وذلك بعد سنوات من تراجع نفوذه وتقلص قوته في شمال سوريا.