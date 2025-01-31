هل ستوافق روسيا على تسليم الأسد الى الشرع ؟

وفي منتصف الأسبوع الجاري، وصل أول وفد رسمي روسي إلى الأراضي السورية في زيارة رسمية، ضم كلاً من وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، ومبعوث الرئيس الخاص إلى ألكسندر لافرينتييف.وقال بوغدانوف، إن هذه الزيارة تأتي في سياق تعزيز العلاقات التاريخية بين روسيا الاتحادية وسوريا وفق قاعدة المصالح المشتركة، مشدداً على أن روسيا حريصة على وحدة واستقلال وسلامة الأراضي السورية، وتحقيق الوفاق والسلم الاجتماعي في البلاد.وخلال الزيارة، أجرى الوفد مناقشات صريحة مع الرئيس السوري أحمد الشرع، وسط مساعيها لإبقاء قاعدتيها العسكريتين في البلاد، لكنها امتنعت في المقابل عن التعليق حول ما تطلبه سوريا.ووفقاً لتقرير لوكالة "رويترز"، طلب الشرع من روسيا الأسد، وقالت إن الاتفاق الوحيد الذي جرى التوصل إليه بين الطرفين هو مواصلة المناقشات.